Стали известны вопросы повестки 24-й сессии Архангельской городской Думы

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве двадцать четвертой сессии городской Думы 28-го созыва. Заседания пройдут 18 и 19 марта 2026 года.
Начало работы сессии запланировано на 10:00 18 марта. Местом проведения традиционно станет зал заседаний городской Думы, расположенный в окружном центре на проспекте Троицкий, дом 60.
Следить за ходом обсуждения вопросов смогут все желающие: будет организована прямая трансляция. Увидеть её можно будет в официальной группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте» .
В ходе двухдневной сессии депутатам предстоит рассмотреть ряд важных для жизни города вопросов. В их числе:
Проект повестки дня и документы к сессии опубликованы и доступны для ознакомления.