Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Стали известны вопросы повестки 24-й сессии Архангельской городской Думы

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве двадцать четвертой сессии городской Думы 28-го созыва. Заседания пройдут 18 и 19 марта 2026 года.

Начало работы сессии запланировано на 10:00 18 марта. Местом проведения традиционно станет зал заседаний городской Думы, расположенный в окружном центре на проспекте Троицкий, дом 60.

Следить за ходом обсуждения вопросов смогут все желающие: будет организована прямая трансляция. Увидеть её можно будет в официальной группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте»  .

В ходе двухдневной сессии депутатам предстоит рассмотреть ряд важных для жизни города вопросов. В их числе:

  1. Корректировка главного финансового документа. Планируется внести изменения в решение о городском бюджете на текущий 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов.
  2. Отчет о том, как в 2025 году ремонтировали и убирали дороги Архангельска. Речь пойдет не только о магистралях, но и о содержании тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов.
  3. Обсуждение текущей деятельности ресурсоснабжающей организации. Депутаты заслушают информацию о работе ООО «РВК-Архангельск» и о том, как выполняются мероприятия инвестиционной программы предприятия.
  4. Также народным избранникам предстоит рассмотреть отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города за прошедший год.

Проект повестки дня и документы к сессии опубликованы и доступны для ознакомления.

02 март 09:40 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (18)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20