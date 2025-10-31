Стали известны вопросы повестки 24-й сессии Архангельской городской Думы

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве двадцать четвертой сессии городской Думы 28-го созыва. Заседания пройдут 18 и 19 марта 2026 года.

Начало работы сессии запланировано на 10:00 18 марта. Местом проведения традиционно станет зал заседаний городской Думы, расположенный в окружном центре на проспекте Троицкий, дом 60.

Следить за ходом обсуждения вопросов смогут все желающие: будет организована прямая трансляция. Увидеть её можно будет в официальной группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте» .

В ходе двухдневной сессии депутатам предстоит рассмотреть ряд важных для жизни города вопросов. В их числе:

Корректировка главного финансового документа. Планируется внести изменения в решение о городском бюджете на текущий 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Отчет о том, как в 2025 году ремонтировали и убирали дороги Архангельска. Речь пойдет не только о магистралях, но и о содержании тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов. Обсуждение текущей деятельности ресурсоснабжающей организации. Депутаты заслушают информацию о работе ООО «РВК-Архангельск» и о том, как выполняются мероприятия инвестиционной программы предприятия. Также народным избранникам предстоит рассмотреть отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города за прошедший год.

Проект повестки дня и документы к сессии опубликованы и доступны для ознакомления.