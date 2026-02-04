Вверх
В Красноборском округе продолжается капремонт моста через Лахому: подрядчик опережает график

В Красноборском округе Архангельской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Лахому. Объект приводится в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также Народной программы партии «Единая Россия».

На сегодняшний день подрядная организация полностью завершила демонтаж деревянных опор старого мостового перехода. В ближайшее время специалисты приступят к одному из ключевых этапов — забивке железобетонных свай. После этого запланированы возведение новых опор и монтаж пролётного строения.

Протяжённость мостового перехода составляет 90 метров. Объект расположен на 30-м километре автомобильной дороги Дябрино — аэропорт «Куликово». На время проведения работ для обеспечения транспортной доступности жителей организовано движение по временному объездному пути.

Министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев отметил, что ход строительства находится на постоянном контроле ведомства.

— На сегодняшний день мы видим, что подрядчик продолжает опережать график, — прокомментировал глава министерства.

Как пояснили в региональном отделении «Единой России», мост через Лахому имеет важное социальное значение для округа. Он обеспечивает транспортную связь районного центра с крупными населёнными пунктами — Уфтюгой, Куликово и Комарово. Ввод обновлённого объекта в эксплуатацию, запланированный на конец ноября, позволит повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность для местных жителей.

Фото: Архангельскавтодор

26 февраль 12:38 | : Будни

