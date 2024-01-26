В Северодвинске развивается православная игра "Сретение"

Священники Северодвинского благочиния, воспитанники, родители и педагоги четырех воскресных школ города встретились на познавательной игре. В православном просветительском центре святых равноапостольных Кирилла и Мефодия эта игра проводилась уже девятый год подряд.

Ежегодная православная познавательная игра «Сретение» дает возможность православным детям Северодвинска знакомиться друг с другом, общаться и дружить, так как в каждой из пяти команд встречаются ребята из разных воскресных школ города. В этот раз организаторы — Совет воскресных школ Северодвинского благочиния — предложили чрезвычайно интересную и полезную тему «Апостолы Христовы», благодаря которой ребята получили возможность глубже изучить Евангелие и Деяния, и приобрести себе друзей на Небесах, ведь апостолы (после Пресвятой Богородицы) были для Христа самыми близкими людьми, сообщила педагог Светлана Бызова.

Игра состояла из двух раундов: первый – мультимедийная викторина с вопросами по темам (История Нового Завета, Двенадцати же апостолов имена суть сии..., Кому принадлежат эти слова? Апостолы в живописи), второй раунд содержал практические задания: дети решали кроссворд, составляли пословицы и подбирали к ним цитату из апостольских Посланий, разгадывали зашифрованные высказывания святых отцов об апостолах, устанавливали связь церковного календаря с изучаемой темой.

Судило игру представительное жюри из четырех священников — благочинный Северодвинского округа протоиерей Сергий Ермаков, настоятель храма Воскресения Христова о. Ягры протоиерей Валерий Суворов, протоиерей Александр Лашков и иерей Олег Згама. Закончился праздник вручением дипломов победителям и сертификатов участникам православной познавательной игры «Сретение», воодушевленным пением любимой песни «Вера вечна» и чаепитием.

(по материалам Архангельской епархии)