Архангельские работодатели снисходительно относятся к "летунам"

Какую частоту смены мест работы рекрутеры считают недопустимой? 42% опрошенных в Архангельске с подозрением относятся к соискателям, переходящим с места на место чаще, чем раз в полгода, еще 34% — чаще, чем раз в год.

 Какой перерыв в работе заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста? 43% представителей работодателей ответили: более года без уважительных причин.

 Частота смены мест работы не является определяющим фактором в найме для каждого десятого рекрутера. На перерывы в трудовом стаже не обращает внимание каждый третий работодатель.

 Большинство представителей экономически активного населения считает, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства (53% голосов опрошенных). 19% советуют переходить с места на место как можно реже. 11% считают, что нужно менять работодателей примерно раз в 5 лет.

 Среди представителей поколения Z больше всего тех, кто уверен, что увольняться следует по обстоятельствам, и тех, кто советует менять компании каждые 3 года (10%).

 С увеличением уровня дохода меняется подход к управлению карьерой: жители Архангельска с зарплатой от 150 тысяч рублей реже всех придерживаются той точки зрения, что увольняться следует как можно реже, и чаще всех выступают за то, чтобы менять работодателей каждые 5 лет либо каждые 3 года.

12 февраль 08:00 | : Будни

