Архангельские школьники познакомились с работой спецназа "Сивуч"

В Управлении по конвоированию и в отряде специального назначения «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области состоялся урок мужества для учащихся средней общеобразовательной школы № 25 г. Архангельска.

Встреча началась на плацу перед административным зданием, где помимо школьников присутствовали и их родители. Открыл урок мужества врио начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк, обратившись ко всем собравшимся с напутственным словом о значимости воинской службы и ответственности перед обществом. Он подчеркнул, что подобные встречи помогают молодёжи понять специфику профессии, а также способствуют воспитанию гражданских качеств и уважению к истории и подвигам тех, кто исполнял долг до конца.

- Сегодня мы расскажем вам о нашей службе, о повседневных буднях сотрудников, важно, чтобы молодое поколение знало о ней не понаслышке и понимало, что за каждым профессионалом стоят знания, дисциплина и ответственность, - отметил Максим Трефяк.

Далее собравшиеся продемонстрировали технику, применяемую сотрудниками УФСИН при выполнении служебных задач. Ребята увидели бронеавтомобиль «Выстрел», спецмашину, вагон и самолёт, применяемые при конвоировании. Особый интерес у гостей вызвала показательная работа служебной собаки, которая выполнила задержание условного нарушителя под контролем кинолога.

Продолжение урока мужества прошло в помещениях отряда специального назначения «Сивуч». Здесь школьникам рассказали о формировании подразделения, этапах его становления, боевых традициях и опыте участия в служебных командировках в горячие точки, в том числе в зону специальной военной операции. Юные гости ознакомились с мемориалом, посвящённым памяти сотрудников, отдавших жизнь при исполнении служебного долга.

После просмотра документальных фильмов о российском спецназе школьники смогли рассмотреть современное вооружение и элементы экипировки, применяемые бойцами «Сивуча», примерить снаряжение и ощутить вес полного боевого комплекта. В завершении мероприятия ребята прошли в спортзал, где увидели показательные выступления двух инструкторов отряда. Они продемонстрировали приёмы самообороны и базовые элементы рукопашного боя, а также предложили желающим попробовать выполнить простые приёмы под контролем специалистов.

Подобные уроки мужества играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. Через непосредственное общение с представителями специальных подразделений молодые люди знакомятся с трудовыми буднями настоящих профессионалов, учатся ценить вклад каждого гражданина в обеспечение безопасности государства и общества.