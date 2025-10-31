Вверх
В Коноше МУП «Чистая вода» оштрафовано на 500 тысяч рублей за некачественную воду

Коношский районный суд Архангельской области назначил крупный штраф местному муниципальному предприятию «Чистая вода» за систематическое неисполнение судебного решения по обеспечению жилого дома питьевой водой надлежащего качества.

Исполнительное производство в отношении МУП было возбуждено после решения Арбитражного суда, обязавшего предприятие подавать в дом воду с концентрацией железа не более 0,3 мг/л. Предписание связано с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Несмотря на установленные сроки, предприятие требования не выполнило. Судебные приставы первоначально взыскали с должника исполнительский сбор в 50 тысяч рублей, а затем привлекли руководство к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ с штрафом в 30 тысяч рублей. Эти меры не заставили МУП устранить нарушения.

За повторное неисполнение судебного акта было составлено новое административное дело (ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ). Рассмотрев материалы, Коношский районный суд назначил предприятию максимальный штраф — 500 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу судебные приставы продолжат применять принудительные меры для исполнения требований о поставке воды надлежащего качества и взыскания назначенного штрафа.

03 февраль 15:32 | : Будни

