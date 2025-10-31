Газификация Поморья: новая котельная в Зелёном Бору

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России» в микрорайоне Зелёный Бор Архангельска подключили новую газовую котельную. Это важный шаг в газификации региона, направленный на улучшение качества жизни местных жителей.

Для подключения объекта к сетевому газу было проложено более 24 километров межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей. Новая котельная мощностью 8 МВт заменит устаревшую угольную котельную и обеспечит теплом многоквартирные дома и социальные объекты микрорайона.

Этот проект — один из ключевых этапов газификации Архангельской области, которая активно реализуется в рамках государственной программы, направленной на повышение качества коммунальных услуг и развитие инфраструктуры региона.

Фото: ООО «Газпром газораспределение Архангельск»