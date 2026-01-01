Бизнес Поморья использует ИИ для более коротких и продуктивных онлайн-встреч

Аналитики цифровой экосистемы МТС подвели итоги деловой активности в регионах за 2025 год. Данные показывают, что жители Архангельской области стали проводить на 25% больше онлайн-встреч и вебинаров, при этом сами переговоры стали короче и эффективнее.

Средняя ежедневная продолжительность совещаний у пользователей из региона сократилась на треть по сравнению с 2024 годом и составила около 1,5 часов. Эксперты связывают эту тенденцию с активным внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые берут на себя рутинные задачи.

Наиболее популярной ИИ-функцией среди архангельских пользователей платформы «МТС Линк» стало размытие или замена фона во время видеозвонков. Также в 4 раза чаще, чем годом ранее, северяне использовали автоматическую расшифровку встреч в текст. Растёт и спрос на ИИ-ассистента, который помогает анализировать содержание онлайн-мероприятий и оперативно отвечать на вопросы по ним.

«Бизнес Поморья фокусируется на грамотном выстраивании коммуникаций и всё чаще выбирает отечественные платформы с высоким уровнем защиты, — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин. — Внедрение ИИ-решений значительно повышает эффективность: делегируя рутину искусственному интеллекту, компании ускоряют процесс принятия решений».

Использование платформ для совместной работы и обучение сотрудников работе с ИИ-инструментами становятся важной частью цифровой трансформации регионального бизнеса.