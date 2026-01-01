Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бизнес Поморья использует ИИ для более коротких и продуктивных онлайн-встреч

Аналитики цифровой экосистемы МТС подвели итоги деловой активности в регионах за 2025 год. Данные показывают, что жители Архангельской области стали проводить на 25% больше онлайн-встреч и вебинаров, при этом сами переговоры стали короче и эффективнее.

Средняя ежедневная продолжительность совещаний у пользователей из региона сократилась на треть по сравнению с 2024 годом и составила около 1,5 часов. Эксперты связывают эту тенденцию с активным внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые берут на себя рутинные задачи.

Наиболее популярной ИИ-функцией среди архангельских пользователей платформы «МТС Линк» стало размытие или замена фона во время видеозвонков. Также в 4 раза чаще, чем годом ранее, северяне использовали автоматическую расшифровку встреч в текст. Растёт и спрос на ИИ-ассистента, который помогает анализировать содержание онлайн-мероприятий и оперативно отвечать на вопросы по ним.

«Бизнес Поморья фокусируется на грамотном выстраивании коммуникаций и всё чаще выбирает отечественные платформы с высоким уровнем защиты, — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин. — Внедрение ИИ-решений значительно повышает эффективность: делегируя рутину искусственному интеллекту, компании ускоряют процесс принятия решений».

Использование платформ для совместной работы и обучение сотрудников работе с ИИ-инструментами становятся важной частью цифровой трансформации регионального бизнеса.

30 январь 17:00 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (332)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20