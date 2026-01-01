Время проведения: 26—28 января 2026 года Прагматизм или призвание: SuperJob выяснил, ради чего работают архангелогородцы

Для большинства жителей Архангельска работа является в первую очередь источником дохода. Так считают 55% респондентов, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, проведённом в конце января 2026 года. Карьерные амбиции движут 27% горожан, а для 13% труд — это призвание и удовольствие от процесса.

Исследование выявило заметные гендерные различия в восприятии работы. Мужчины значительно чаще, чем женщины, называют свою деятельность способом построить карьеру. Представительницы же прекрасного пола чаще склонны рассматривать работу как дело жизни и призвание. При этом как источник дохода текущую должность оценивают почти поровну и мужчины, и женщины.

Наиболее контрастны возрастные установки. Для молодёжи до 35 лет карьерные перспективы (43%) почти так же важны, как и заработок (46%). О призвании задумывается лишь каждый одиннадцатый (9%) в этой возрастной группе. Среди респондентов старше 45 лет картина меняется кардинально: на первый план выходит доход (69%), на второе место — призвание (17%), а карьерные мотивы почти теряют актуальность (7%).

Уровень образования и доход также влияют на трудовые мотивы. Обладатели дипломов вузов чаще находят в работе призвание (23%), чем выпускники средних профессиональных учреждений (16%). Зато последние более ориентированы на зарплату (67% против 61%). Высокооплачиваемые специалисты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц демонстрируют более прагматичный взгляд (62% работают ради денег) и реже считают труд призванием (8%) по сравнению с теми, кто зарабатывает до 80 тысяч (51% и 18% соответственно).