«Единая Россия» и Правительство РФ подвели промежуточные итоги совместной работы

На встрече фракции «Единой России» с членами Правительства перед отчётом Кабинета министров в Госдуме были подведены промежуточные итоги реализации народной программы партии. Центральным результатом совместной работы премьер-министр Михаил Мишустин назвал подготовку и корректировку федерального бюджета.

Мишустин отметил конструктивную роль фракции, поправки которой позволили дополнительно направить более 174 миллиардов рублей на социальные приоритеты. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их семьям, ускорение капремонта школ, обновление научной инфраструктуры, продолжение газификации, дорожное строительство и благоустройство сёл.

«Многое делается в рамках народной программы. Десятки поликлиник, ФАПов, школ и детских садов — это объекты, которые повышают качество жизни. Работа ведётся в тесной координации с Правительством и регионами», — заявил глава Кабмина.

Отдельно была подчёркнута работа по поддержке участников спецоперации. По инициативе партии приняты законы, расширившие соцзащиту бойцов, включая право близких на дополнительный отпуск и бесплатный проезд к месту военно-врачебной экспертизы. Закреплены льготы для детей военнослужащих после 18 лет и право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для возвратившихся с фронта.

Руководитель фракции Владимир Васильев сообщил, что с начала 2022 года по инициативе «Единой России» принято 154 закона, 30 из них — в прошлом году. Он подчеркнул, что в сложных экономических условиях бюджет был принят 349 голосами, что свидетельствует о высоком уровне доверия.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов отметил, что народная программа — это практический план, оцениваемый по конкретным результатам: новым школам, отремонтированным поликлиникам, газификации и дорогам. «Наша задача — сохранить темп и усилить контроль, чтобы каждое решение доходило до человека без задержек», — заявил он.

Партия также поддерживает изменения в налоговом законодательстве, ведёт парламентский контроль за адаптацией бизнеса и прорабатывает вопрос выплат многодетным семьям с доходами выше установленного критерия. В сфере образования совместно с Правительством принят закон об эксперименте, позволяющем девятиклассникам при поступлении в колледжи сдавать два экзамена вместо четырёх.

