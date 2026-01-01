Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Единая Россия» и Правительство РФ подвели промежуточные итоги совместной работы

На встрече фракции «Единой России» с членами Правительства перед отчётом Кабинета министров в Госдуме были подведены промежуточные итоги реализации народной программы партии. Центральным результатом совместной работы премьер-министр Михаил Мишустин назвал подготовку и корректировку федерального бюджета.

Мишустин отметил конструктивную роль фракции, поправки которой позволили дополнительно направить более 174 миллиардов рублей на социальные приоритеты. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их семьям, ускорение капремонта школ, обновление научной инфраструктуры, продолжение газификации, дорожное строительство и благоустройство сёл.

«Многое делается в рамках народной программы. Десятки поликлиник, ФАПов, школ и детских садов — это объекты, которые повышают качество жизни. Работа ведётся в тесной координации с Правительством и регионами», — заявил глава Кабмина.

Отдельно была подчёркнута работа по поддержке участников спецоперации. По инициативе партии приняты законы, расширившие соцзащиту бойцов, включая право близких на дополнительный отпуск и бесплатный проезд к месту военно-врачебной экспертизы. Закреплены льготы для детей военнослужащих после 18 лет и право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для возвратившихся с фронта.

Руководитель фракции Владимир Васильев сообщил, что с начала 2022 года по инициативе «Единой России» принято 154 закона, 30 из них — в прошлом году. Он подчеркнул, что в сложных экономических условиях бюджет был принят 349 голосами, что свидетельствует о высоком уровне доверия.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов отметил, что народная программа — это практический план, оцениваемый по конкретным результатам: новым школам, отремонтированным поликлиникам, газификации и дорогам. «Наша задача — сохранить темп и усилить контроль, чтобы каждое решение доходило до человека без задержек», — заявил он.

Партия также поддерживает изменения в налоговом законодательстве, ведёт парламентский контроль за адаптацией бизнеса и прорабатывает вопрос выплат многодетным семьям с доходами выше установленного критерия. В сфере образования совместно с Правительством принят закон об эксперименте, позволяющем девятиклассникам при поступлении в колледжи сдавать два экзамена вместо четырёх.

Фото: «Единая Россия»











29 январь 15:46 | : Будни

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (309)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20