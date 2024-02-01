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В Архангельской области идет интенсивный ремонт школ при поддержке "Единой России"

Работе кабмина по повышению благосостояния граждан, поддержке семей с детьми, развитию экономики и регионов, модернизации объектов здравоохранения и образования и другим направлениям был посвящен ежегодный отчет Правительства в Госдуме 3 апреля.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, работа с парламентом помогла Правительству принять решения, которые обеспечили социальные обязательства перед людьми, поддержали регионы, реализовали мероприятия в рамках СВО. Многие меры законодательно обеспечила «Единая Россия».

«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. Увеличиваем МРОТ – темпами, которые опережают инфляцию. Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя. В зоне постоянного внимания Правительства и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора: педагогов и преподавателей вузов, врачей и другого медперсонала, специалистов социальной и культурной сфер, науки», - сказал Михаил Мишустин.

Он отметил работу в сфере занятости. По инициативе «Единой России» проходит реформа служб занятости и выделены дополнительные средства на это.

«Уже открылось более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учётом индивидуальной ситуации. Если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Ещё почти 200 тысяч прошли переобучение. Среди них – молодёжь, люди предпенсионного возраста», - рассказал премьер-министр.

Развивает Правительство и целостную систему поддержки материнства и детства с момента беременности женщины.

«С прошлого года запустили единое пособие. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысяч будущих мам. Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Оно увеличено практически наполовину. Выросла максимальная сумма помощи по беременности и родам - до 565 тысяч рублей. Действует программа маткапитала. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тысяч семей», - сообщил Михаил Мишустин.

В сфере образования глава кабмина выделил программу капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. По ней обновлено более 4 тысяч зданий. Также активно реализуются и другие инициативы партии.

«Продолжается строительство новых школ. Если до занятий долго добираться, помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году. Всем младшеклассникам предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета», - отметил премьер.

Ольга Виткова, заместитель секретаря реготделния «Единой России», председатель комитета по культурной политике, образованию и науке в Архангельском областном Собрании депутатов рассказала, что в рамках реализации программы капитального ремонта школ по поручению Президента РФ, а также по народной программе Партии в Поморье запланировано отремонтировать порядка 100 образовательных учреждений до конца 2030 года. 

«В течение 2024-го капитальный ремонт будет осуществляться в 16 школах, причём 6 учреждений с однолетним циклом ремонта, а 10 с двухлетним. Отмечу, что в Поморье уже ведётся строительство 8 школ. Все проводимые работы на постоянном контроле у фракции «Единая Россия» в региональном парламенте и у партийцев в представительных органах муниципальных образований. Партийный десант постоянно выезжает на объекты в города и населённые пункты области с целью контроля над выполнением ремонтных и строительных работ и оценки их качества. К партийцам также подключаются общественники, педагоги, родители вместе с детьми», - сказала Ольга Виткова.  

С сентября 2024 года ежемесячную надбавку в 5000 рублей будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Сейчас такие доплаты уже получают классные руководители. В удвоенном размере - в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Партия предусмотрела в федеральном бюджете средства на эти цели.

В здравоохранении учтены предложения «Единой России» о финансировании программы модернизации первичного звена. Она позволила реконструировать 3,5 тысячи объектов в регионах.

«Закуплено 147 тысяч единиц медицинского оборудования. Около 5 тысяч машин скорой помощи, и втрое больше машин для перевозки врачей и фельдшеров», - сообщил глава кабмина.

Масштабное обновление затрагивает общественные пространства и дворы. Как сообщил Михаил Мишустин, по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразили более 65 тысяч пространств. Голосование за объекты благоустройства в этом году «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем до 30 апреля.

Премьер-министр выделил опыт «Единой России» в модернизации социальных объектов.

«С учётом огромной эффективной сети «Единой России» создан механизм действенной реализации проектов. Нам это очень помогает», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Успешно реализуются и другие программы, которые Правительство разрабатывало при участии партии. Например, программа «Профессионалитет», которая помогает в выполнении поставленной Президентом задачи по подготовке специалистов, охватывает уже 900 колледжей. «Единая Россия» добилась дополнительного финансирования на нее.

По программе социальной догазификации, реализацией которой партия занимается вместе с «Газпром Межрегионгаз», в прошлом году подключили на 40% домов больше, чем годом ранее, отметил Михаил Мишустин. А на комплексное развитие села в прошлом году направили 64 миллиарда рублей. Это позволило продолжить строительство дорог, провести работы по благоустройству, улучшить жилищные условия на селе.

Отдельно он выделил инициативы по поддержке участников СВО, в том числе – предложение рабочей группы по СВО о преимуществах при поступлении участников спецоперации в вузы; работу над развитием поддержки многодетных семей; инициативы в промышленности и внешней экономике.

В заключение премьер-министр подчеркнул, что Правительство и дальше будет делать всё необходимое, чтобы широкие возможности для жителей были доступны в каждом регионе страны.

«Будем делать так, чтобы наши дети ходили в современные садики, школы, посещали интересные, полезные секции. Жители получали качественное лечение, в том числе – и высокотехнологичное. Жили в хороших домах, благоустроенных городах, посёлках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти себе профессию по душе, развиваться. Прочная база для такой работы создана», - заключил Михаил Мишустин.

 

04 апрель 10:38 | : Политика

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