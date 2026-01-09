Вверх
Похвала или платеж: исследование раскрыло различия в подходах матерей и отцов к поощрению школьников

Российские родители раскрыли свои методы мотивации детей к хорошей учебе. Согласно исследованию сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1000 родителей школьников из всех федеральных округов, самым популярным способом поощрения остается устная похвала. Её в качестве единственной меры используют 30% опрошенных. Однако обнаружились заметные различия в стратегиях матерей и отцов.

Матери значительно чаще отцов ограничиваются добрым словом: такой подход практикуют 46% мам против 25% пап. Отцы, в свою очередь, активнее применяют материальные стимулы. Денежное поощрение используют 14% мужчин и лишь 7% женщин. Чаще дарят подарки также папы (19% против 13% у мам). При этом среди отцов выше доля тех, кто вообще не поощряет детей (8% против 4% у матерей).

После устной похвалы по популярности следуют поездки в развлекательные места (24%) и исполнение желаний ребенка (23%). Реже родители прибегают к подаркам (17%), разрешению на компьютерные игры или просмотр ТВ (13%), а также к денежным выплатам или сладостям (12%). Совсем не поощряют детей только 7% респондентов.

За последние три года доля родителей, выбирающих исключительно словесную похвалу, выросла с 25% до 30%. В то же время реже стали практиковаться такие методы, как исполнение желаний, подарки и развлекательные поездки. Незначительно увеличилась доля тех, кто разрешает гаджеты или телевизор в качестве награды (с 11% до 13%).

Прямая оплата школьных оценок остается не самой распространенной практикой. Только 7% родителей платят за каждую хорошую оценку, а 4% — исключительно за отличные отметки. И в этом вопросе отцы демонстрируют более прагматичный подход, используя финансовое стимулирование в два раза чаще матерей (14% против 6% соответственно). В целом же, как показывают данные, каждая девятая семья в России поощряет учебные успехи ребенка деньгами.

Исследование проведено сервисом SuperJob в период с 12 по 27 января 2026 года среди 1000 родителей школьников в 357 населенных пунктах по всем федеральным округам России.











