В архангельских компаниях изменилась политика удержания кадров

Ситуация в экономике напрямую влияет на кадровую политику в отношении увольняющихся сотрудников. HR-специалисты в большинстве своем считают удержание персонала оправданным, однако мнение о том, кого удерживать, всех или самых ценных, меняется. В 2011 году, в посткризисный период, когда преимущество на рынке труда было на стороне работодателей, лишь 11% эйчаров в компаниях Архангельска говорили, что удерживать стоит всегда, а 78% придерживались ситуативного подхода.

«Соискательский» рынок труда 2024 года заставил компании пересмотреть свою позицию: доля сторонников безусловного удержания выросла до 24%. Это было время уступок и борьбы за ценные кадры в условиях дефицита. Текущий 2026 год, характеризующийся изменением баланса сил в пользу нанимателей, вновь скорректировал мнения: хотя доля сторонников позиции «всегда удерживать» остается высокой (21%), происходит заметный сдвиг к индивидуальному подходу (74%).

 Что же на практике? В 2011 году в Поморье 12% компаний действовали по принципу безусловного удержания, еще 67% — избирательного, а 16% — никогда не прилагали таких усилий. Период наибольшей готовности работодателей идти на уступки пришелся на 2024 год: 25% компаний пытались предотвратить уход всех увольняющихся, еще 63% — самых ценных, а доля тех, кто никогда не удерживает персонал, снизилась до 10%. Именно тогда стратегия контрофера и спешного улучшения условий использовалась наиболее часто.

Сегодня доля архангельских компаний, принципиально отказывающихся от практик удержания, выросла до 16%, что свидетельствует о более жесткой и уверенной позиции нанимателей. Впрочем, удерживающих всех, по-прежнему немало (23%), — кадровый дефицит в массовых отраслях не преодолен, демографическая ситуация не начнет изменяться к лучшему до конца десятилетия.

 Таким образом, результаты опроса 2026 указывают на возврат к модели, где удержание — это не правило, а исключительная мера, применяемая к действительно ключевым специалистам, в то время как компании все чаще позволяют остальным сотрудникам уходить, не вступая в переговоры. и нужно отметить, что на практики удержания оказывает влияние не только соотношение спроса и предложения на рынке труда, но и активное внедрение новых технологий, позволяющее работодателям частично замещать функции персонала без найма, особенно на рутинных повторяющихся операциях.

28 январь 08:00 | : Будни

