Архангельск будет смотреть корейское кино

Архангельск впервые присоединится к Всероссийскому K-Film фестивалю современного корейского кинематографа.

«Уже два года подряд Корейский Культурный центр успешно проводит K-Film фестиваль. В этом году площадками стали Москва и Архангельск. Архангельск — важный культурный центр северо-запада России, - отметил директор Культурного центра Посольства Республики Корея в РФ Пак Чжун Гон. - Культурный центр стремится знакомить жителей разных регионов России с корейской культурой и современным контентом, способствуя их распространению».

В Архангельске в «Титан-арене» покажут две картины.

1 ноября в 16.00 пройдет показ фильма «Мир в моей голове» (유미의 세포들 더 무비).

В ролях: Юн А Ён, Щин Бом Щик, Сон Ха Рим, Чон Джэ Хон и др.

Жанр: мультфильм, комедия, мелодрама

Продолжительность: 1 ч. 33 мин.

Возрастное ограничение: 12+

Жизнь офисной сотрудницы Ю Ми кажется обычной: роман с коллегой набирает обороты, впереди — конкурс писателей, но вдохновения нет. А тем временем в её голове кипит настоящий хаос — крошечные клетки спорят за контроль: Рациональность мешает Писателю, Благоразумие сдерживает Любовь, Тревога вечно на взводе, а Голод приходит без приглашения.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ссылка для регистрации (https://korean-culture-moscow.timepad.ru/event/3594048/)

2 ноября в 13.00 в «Титан-арене» пройдет показ фильма «Мы победим!» (1승).

В ролях: Сон Кан Хо, Пак Чон Мин, Пак Мён Хун, Чан Юн Джу и др.

Жанр: спорт, комедия, драма

Продолжительность: 1 ч. 47 мин.

Возрастное ограничение: 16+

Молодой миллионер покупает слабый женский волейбольный клуб Pink Storm и обещает хотя бы одну победу в сезоне ради пиара. Команду возглавляет неудачник Ким У Джин, мечтающий о должности в университетской сборной. Однако со временем в нём просыпается азарт, и он начинает перестраивать команду, делая ставку на скрытые сильные стороны игроков.

Фильм будет показан в русском дубляже.

Ссылка для регистрации (https://korean-culture-moscow.timepad.ru/event/3594053/)