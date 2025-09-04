Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск будет смотреть корейское кино

Архангельск впервые присоединится к Всероссийскому K-Film фестивалю современного корейского кинематографа. 

«Уже два года подряд Корейский Культурный центр успешно проводит K-Film фестиваль. В этом году площадками стали Москва и Архангельск. Архангельск — важный культурный центр северо-запада России, - отметил директор Культурного центра Посольства Республики Корея в РФ Пак Чжун Гон. - Культурный центр стремится знакомить жителей разных регионов России с корейской культурой и современным контентом, способствуя их распространению».

В Архангельске в «Титан-арене» покажут две картины.

1 ноября в 16.00 пройдет показ фильма «Мир в моей голове» (유미의 세포들 더 무비).

В ролях: Юн А Ён, Щин Бом Щик, Сон Ха Рим, Чон Джэ Хон и др.

Жанр: мультфильм, комедия, мелодрама

Продолжительность: 1 ч. 33 мин.

Возрастное ограничение: 12+

Жизнь офисной сотрудницы Ю Ми кажется обычной: роман с коллегой набирает обороты, впереди — конкурс писателей, но вдохновения нет. А тем временем в её голове кипит настоящий хаос — крошечные клетки спорят за контроль: Рациональность мешает Писателю, Благоразумие сдерживает Любовь, Тревога вечно на взводе, а Голод приходит без приглашения.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ссылка для регистрации (https://korean-culture-moscow.timepad.ru/event/3594048/)

2 ноября в 13.00 в «Титан-арене» пройдет показ фильма «Мы победим!» (1승).

В ролях: Сон Кан Хо, Пак Чон Мин, Пак Мён Хун, Чан Юн Джу и др.

Жанр: спорт, комедия, драма

Продолжительность: 1 ч. 47 мин.

Возрастное ограничение: 16+

Молодой миллионер покупает слабый женский волейбольный клуб Pink Storm и обещает хотя бы одну победу в сезоне ради пиара. Команду возглавляет неудачник Ким У Джин, мечтающий о должности в университетской сборной. Однако со временем в нём просыпается азарт, и он начинает перестраивать команду, делая ставку на скрытые сильные стороны игроков.

Фильм будет показан в русском дубляже.

Ссылка для регистрации (https://korean-culture-moscow.timepad.ru/event/3594053/)

01 ноябрь 13:37 | : Культура

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (16)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20