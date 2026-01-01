Большинство архангелогородцев упорны в своих зарплатных ожиданиях

39% экономически активных жителей Архангельска не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. 19% согласны на компромисс не более чем в 5%. Таким образом, большинство горожан (58%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда.



Мужчины демонстрируют чуть большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова.



Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35—45 лет: 45% из них не готовы снижать ожидания. Молодежь до 24 лет более лояльна: лишь 25% не готовы снизить запросы, а 22% согласны на уступку в 10%.



Среди респондентов с заработком от 150 тысяч рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (47%), а средний допустимый процент снижения, напротив, минимален (8,8%).



Наличие постоянной работы существенно влияет на позицию. Среди работающих граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше (44% против 35% среди безработных).

