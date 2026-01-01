Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев упорны в своих зарплатных ожиданиях

39% экономически активных жителей Архангельска не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. 19% согласны на компромисс не более чем в 5%. Таким образом, большинство горожан (58%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда.

Мужчины демонстрируют чуть большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова.

Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35—45 лет: 45% из них не готовы снижать ожидания. Молодежь до 24 лет более лояльна: лишь 25% не готовы снизить запросы, а 22% согласны на уступку в 10%.

Среди респондентов с заработком от 150 тысяч рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (47%), а средний допустимый процент снижения, напротив, минимален (8,8%).

Наличие постоянной работы существенно влияет на позицию. Среди работающих граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше (44% против 35% среди безработных).

23 январь 08:00 | : Будни

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (240)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20