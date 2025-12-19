"Крестоносцы" выиграли Рождественский волейбольный турнир в Архангельске

Рождественский турнир по волейболу во второй раз организовал отдел по делам молодежи Архангельской епархии. Состязания прошли в зале архангельской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 31.

«В этом году победу забрала команда "Крестоносцы" — красиво и уверенно, — рассказали в молодежном отделе епархии. — Такие турниры помогают отвлекаться от рутины, развиваться в спорте, знакомиться и просто проводить время активно».

Желающие присоединиться к спортсменам могут прийти на тренировки. Они проходят в указанном зале по воскресеньям в 13:30.

Отметим, что помог организовать событие и принял в нем участие настоятель Ильинского собора Архангельска священник Сергий Карельский.

Напомним, что впервые турнир организовали в января 2025 года. Глава епархиального молодежного отдела священник Андрей Слиняков на открытии соревнований отметил, что христианская жизнь не должна ограничиваться лишь храмом: «Нести любовь Христову в мир можно разными способами, и главный принцип — надо радоваться с радующимися и плакать с плачущими. В этом плане полезен командный спорт: можно и порадоваться с победителями, и утешить проигравших. Пусть победы дарят нам радость, а поражения дают сил для того, чтобы стать лучше. Пусть время, которое мы провели вместе, всегда останется в сердце островком тепла!».



