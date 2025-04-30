В Архангельске прошел пасхальный турнир по настольному теннису

Епархиальный отдел по делам молодежи организовал пасхальный турнир по настольному теннису. Открыл состязание в центре развития спорта «Норд арена» священник Андрей Слиняков.

Глава молодежного отдела отметил, что спорт дает возможность на деле проявить любовь. «Честная игра, улыбки, радость — всё это рождается внутри соревнования, — напомнил отец Андрей. — Пусть на этом пасхальном турнире вместе со звуком ударяющихся мячиков будет слышна и радость от общения с другом, и от благой вести о Воскресении Христовом».

Координатор турнира Вадим Рахманов рассказал, что участники перед началом состязания пропели тропарь Светлого Христова Воскресения, а во время игры в зале звучали записи пасхальных песнопений. По словам Вадима Леонидовича, дружеское общение после турнира продолжилось за трапезой. Победители получили грамоты и медали.

Священник Андрей Слиняков благодарит за возможность проведения турнира директора регионального центра спортивной подготовки «Водник» Романа Клобукова и генерального директора сети федеральной школы спорта «Олимп» Алексея Шарапова.



