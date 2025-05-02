Пасхальная викторина в ресторане "Поморский". Было весело

Интеллектуальная викторина на пасхальную тематику прошла в архангельском ресторане «Поморский». В пять команд объединились юноши и девушки из храмов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

Викторина состояла из пяти усложняющихся раундов, команды отвечали на вопросы. Автор вопросов и ведущий игры — глава епархиального молодежного отдела священник Андрей Слиняков.

«Были вопросы разного характера, они показали уровень знаний участников и, что самое важное, подогрели интерес ребят к церковной истории и богословию, — рассказал отец Андрей. — Некоторые участники после викторины поделились желанием более глубоко узнать евангельские события и то, что с ними связано».

«В серьезной борьбе победу одержала команда "Зеленый чай", объединившая прихожан из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В честь выигрыша команда стала держателем победного кубка», — рассказали в молодежном отделе.

Отметим, что участие в викторине принял настоятель Ильинского собора Архангельска священник Сергий Карельский.

Священник Андрей Слиняков благодарит за помощь и сотрудничество заместителя генерального директора группы компаний «Престиж кафе» Анну Старостину и коллектив ресторана «Поморский». Заведение давно плодотворно сотрудничает с молодежным отделом епархии.



