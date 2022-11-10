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Рождество в Поморье прошло под присмотром МЧС

В праздник Рождества Христова на территории Архангельской области более 80 сотрудников государственного пожарного надзора и пожарно-спасательных подразделений дежурили на 58 объектах. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

«Во время проведения Рождественских мероприятий происшествий не допущено», — констатировали в ведомстве.

«В преддверии праздника инспекторским составом управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Архангельской области в храмах и церквях было проверено соблюдение требований пожарной безопасности, — сообщили в управлении МЧС по Архангельской области. — Во время профилактических мероприятий они уделили особое внимание состоянию путей эвакуации, работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, безопасному применению открытых источников огня, организации дежурства администрации объектов, готовности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара, состоянию электрооборудования, противопожарного водоснабжения и наличию первичных средств пожаротушения».

Также в ведомстве отметили, что «со служителями и персоналом культовых учреждений были проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и отработаны действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации».

(по материалам Архангельской епархии)

12 январь 09:39 | : Будни / Верую

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