Иван Воронцов: "Эти дни по-настоящему волшебны"

Дорогие архангелогородцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества! 

Эти дни по-настоящему волшебны. Они дарят нам не только яркие огни, бой курантов и заветные желания, но и самое главное – возможность остановиться, оглянуться и оказаться в кругу самых близких – в кругу семьи.

 Новый год – это праздник, который с детства учит нас ценить тепло домашнего очага, поддержку родных и радость от общего ожидания чуда. В вечной спешке так важно найти время, чтобы собраться за одним столом, порадовать родителей вниманием, увидеть восторг в глазах детей и ощутить ту самую, ни с чем не сравнимую силу семейного единства. 

Пусть в каждый ваш дом в новогоднюю ночь войдут мир, согласие и взаимопонимание. Пусть этот год станет для вас и ваших семей временем новых надежд, совместных достижений и крепкого здоровья. Пусть дети радуют вас успехами, а мудрость старшего поколения продолжает быть вашей надежной опорой. 

Желаю, чтобы в нашем любимом городе царили добрососедство, уважение и стремление вместе делать жизнь лучше, уютнее и комфортнее для каждого. С Новым годом, дорогие друзья! Пусть он будет счастливым и благополучным для вас и ваших близких!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов

 

31 декабрь 09:38 | : Будни

