Новогоднее настроение пришло далеко не ко всем архангелогородцам

Новогоднее настроение уже ощущают 31% жителей Архангельска. 40%, открыто заявляют о его отсутствии, а 13% имитируют праздничный настрой ради близких.



Женщины чуть чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (34 и 28% соответственно). Представители сильного пола же несколько чаще, чем горожанки, признаются, что имитируют новогодний настрой (15 и 11%).



Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 36%, среди тех, кто старше, — всего у 32%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника (43%).



Горожане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.