Архангелогородцы дарят коллегам по работе вкусняшки

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как жители Архангельской области относятся к корпоративным подаркам, что они чаще всего выбирают для коллег и какой бюджет готовы на это закладывать. Исследование показывает: в региональных компаниях сохраняется культура внимания и неформального общения, а подход к подаркам становится всё более практичным и универсальным.


Согласно исследованию, больше половины работников региона (60%) так или иначе участвуют в обмене подарками на работе. Чаще всего местные жители поздравляют коллег, с которыми у них сложились дружеские отношения — так отвечают 25% опрошенных. Ещё 19% участвуют в корпоративных форматах вроде «Тайного Санты», где презенты дарят анонимно. 16% респондентов отмечают, что лично поздравляют весь коллектив. При этом 40% опрошенных не участвуют в обмене подарками.


Самые популярные подарки в Архангельской области


Наиболее распространённой категорией подарков остаются съедобные наборы — чай, сладости и небольшие гастрономические презенты: их предпочитают 46% респондентов. На втором месте — сувениры с символикой года, которые выбирают 34% опрошенных. Далее следуют полезные для работы предметы — их рассматривают 27% участников опроса. Косметические и уходовые средства ручной работы выбирают 22% респондентов. Предметы для дома и отдыха — свечи, пледы и другие уютные аксессуары, а также подарочные сертификаты и атрибуты для хобби дарят по 17% жителей региона. Подписки на цифровые сервисы пока остаются нишевым форматом и встречаются лишь у 2% респондентов.


Предпочтения в выборе подарков заметно различаются в зависимости от профессиональной среды. Так, сотрудники искусства, развлечений и массмедиа чаще представителей других профкатегорий выбирают съедобные наборы — их дарят 61% респондентов этой сферы. Здесь же чаще отдают предпочтение предметам для дома и отдыха (45%) и полезным для работы подаркам (37%). В транспортно-логистической отрасли чаще, чем в других профессиональных направлениях, выбирают сувениры с символикой года — такой вариант предпочитают 44% представителей сферы.


Специалисты маркетинга, рекламы и PR чаще других останавливаются на косметических и уходовых средствах — их выбирают 38% опрошенных. В ИТ-сфере выделяются более персонализированные форматы: атрибуты для хобби здесь выбирают 34%, подарочные сертификаты — 26%, а подписки на цифровые сервисы, несмотря на их нишевый характер, встречаются чаще всего — у 6% респондентов.


Бюджет на подарки коллегам в Архангельской области


Говоря о сумме расходов, большинство жителей региона придерживаются умеренного подхода. 51% опрошенных готовы потратить на подарок коллегам до 1000 рублей. Ещё 15% закладывают бюджет от 1000 до 2000 рублей, 17% — от 2000 до 3000 рублей. Диапазоны от 3000 до 4000 рублей и от 4000 до 5000 рублей выбирают по 7% респондентов каждый. Более высокие траты встречаются реже: свыше 5000 рублей готовы потратить 2% участников опроса.


Исследование hh.ru показывает, что в региональных компаниях подарки остаются важным элементом корпоративной культуры и способом выразить внимание коллегам. При этом сотрудники всё чаще делают выбор в пользу универсальных и практичных решений, которые комфортны для получателя и уместны в разных профессиональных средах. 

27 декабрь 08:51 | : Будни

