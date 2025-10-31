Вверх
Архангелогородцы признались в своем отношении к новогодним подаркам

Каждый второй житель Архангельска (53%) испытывает одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. 26% в большей степени любят дарить. 13% предпочитают находиться в роли принимающей стороны. 8% в принципе не любит связанные с подарками традиции. Причем таких ворчунов значительно больше среди мужчин, чем среди женщин. Горожанки значительно чаще мужчин заявляют, что получают одинаковое удовольствие от процесса независимо от того, вручают или принимают подарки.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (31% среди респондентов 45+).

Среди граждан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода.

Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди горожан с детьми (33%).

(фото с http://www.iheart.co/)

 

23 декабрь 08:00 | : Будни

Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ткач попутал берега? Жители Коряжмы попали в кабалу

