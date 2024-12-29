Жители Архангельской области предпочитают рвать все связи с бывшей работой

Аналитики платформы hh.ru и социальной сети для нетворкинга Сетка провели массовый опрос жителей Архангельской области и выяснили, как часто местные жители общаются со своими бывшими коллегами, а также насколько доверяют текущим.

С бывшими расстаются навсегда

Свыше половины местных респондентов (53%) не поддерживают отношения с бывшими коллегами, но каждый третий из них хотел бы возобновить общение с некоторыми бывшими коллегами, но пока не сделал этого. Об этом говорят итоги опроса hh.ru. В то же время каждый второй опрошенный поддерживает общение с коллегами с прошлой работы. В частности, 16% делают это активно и осознанно (периодически узнают новости, поздравляют с праздниками, напоминают о себе и т.д.), а 31% общаются с небольшим количеством бывших коллег, с которыми удалось подружиться, но не стремятся увеличивать количество активных контактов.

Абсолютное большинство из числа тех, кто поддерживает либо хотел бы возобновить отношения с бывшими коллегами (более 80%), убеждены, что это может помочь в построении карьеры. А каждый шестой местный респондент даже смог найти работу благодаря бывшим коллегам. А каждый восьмой или более 10% смог помочь бывшему коллеге (бывшим коллегам) найти работу, оставив рекомендации.

С нынешними коллегами дружат осторожно

Исследование hh.ru также показывает, что каждый третий респондент в Архангельской области не заводит дружбу с нынешними коллегами и чаще всего не общается с ними в нерабочее время.

В числе самых распространенных причин отказа общения с текущими коллегами: нежелание рассказывать о работе из опасения, что это передадут начальству (об этом заявил каждый второй местный респондент. Также опрошенные высказывали опасения, что дружба снизит эффективность совместной работы (45%); отсутствие общих интересов (это добавили еще более 40% опрошенных). Кроме того, для 40% причиной отказа общения с текущими коллегами стало нежелание делиться подробностями о личной жизни из-за боязни сплетен на работе. А 39% также добавили, что может быть и хотели бы общаться, но нет свободного времени на это. Еще треть отталкивает от общения с людьми на работе большая разница в возрасте.

Между тем часть опрошенных жителей региона, конечно, всё-таки общаются с коллегами. И из числа тех, кто поддерживает неформальные отношения с коллегами, 2\3 делают это потому, что «невозможно не общаться с теми, с кем проводишь по восемь и более часов в день». При этом каждому второму респонденту искренне нравятся коллеги и есть общие интересы (53%).