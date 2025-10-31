Вверх
В Архангельске есть несчастные, которые будут работать в новогоднюю ночь

Большинство жителей Архангельска планируют встречать 2026 год в домашних стенах (72%). 6% горожан будут работать в новогоднюю ночь, причем у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (7 и 5% соответственно).

 На служебном посту с 31 декабря на 1 января чаще оказываются врачи и младший медицинский персонал, представители аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, инженеры и рабочие непрерывных производств.

 В гостях встретят Новый год 6% опрошенных. 4% собираются совершить поездку в другой город, причем мужчины подобными планами делились чаще женщин. 

За городом будут праздновать 2%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей и проч.) — еще 2%.

24 декабрь 08:00 | : Будни

Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

