"Радар. НФ" будет беречь Архангельскую область в новогодние каникулы

Планируете январские каникулы? Защитите себя и своих близких с помощью сервиса “Радар.НФ”.



Приложение Народного фронта и Минобороны России уже установили на свои мобильные телефоны более 2500 жителей Архангельской области.



“Радар.НФ” (https://onf.ru/radar) позволяет быстро и анонимно отправить информацию о замеченном БПЛА в компетентные органы в любом регионе России.



После авторизации программа работает офлайн, вне зависимости от наличия Интернета. С её помощью любой из нас, заметив подозрительную активность в небе, может подать сигнал спецслужбам.



Приложение доступно на популярных площадках: RuStore (https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.onf.rdr) и AppGallery (https://appgallery.huawei.ru/app/C109424409). А для владельцев устройств iOS предусмотрена возможность отправки сообщений через чат-бот проекта "Кибердружина" (https://web.telegram.org/k/#@KiberDruzhina_bot).



Присоединяйтесь! Ваше сообщение — это потенциально спасённые жизни.