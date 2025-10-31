Посидел и бросил пить. УФСИН Поморья лечит осужденных от вредных привычек

В декабре 2025 года отделению медико-социальной реабилитации для лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, Областной больницы УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) исполняется 12 лет.

Данное отделение было открыто в декабре 2013 года. В пенитенциарной системе России оно стало вторым реабилитационным центром для наркозависимых. Все эти годы специалисты ОБ УФСИН помогают осужденным найти личностные ресурсы, развивать мотивацию на долгосрочный отказ от употребления алкоголя и наркотиков. Здесь отбывающие наказание проходят терапию, узнают, что такое зависимость, разбираются со своими чувствами, встречаются с теми, кто встал на путь стойкой ремиссии, уделяют внимание своему духовному развитию.

С осужденными в отделении работают разные специалисты: врач-нарколог-психиатр и медицинский психолог. В отделении реализуется программа по медико-социальной реабилитации для лиц с наркологическими заболеваниями, в основу которой положена профессиональная психотерапевтическая модель помощи химически зависимым. Она основана на "12 шагах" анонимных алкоголиков и наркоманов, а также построена с учетом особенностей уголовно-исполнительной системы.

За время существования отделения медико-социальной реабилитации для лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, не один десяток осужденных прошли Курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимостей и смогли начать новую жизнь. Для этого им потребовалось признать, что у них болезнь и им требуется помощь, пройти непростой путь и научиться жить, не употребляя.