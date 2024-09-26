Добро пожаловать. В больнице УФСИН г. Архангельска открылось психиатрическое отделение

В Областной больнице УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) после капитального ремонта открылось психиатрическое отделение.

Заместитель начальника УФСИН Константин Дечкин и руководитель ОБ Александр Усынин перерезали красную ленточку перед входом в корпус. Затем они вместе со специалистами филиала «Больницы» МСЧ-29 ФСИН России прошлись по палатам и помещениям для медицинского персонала, где смогли оценить созданные условия как для осужденных, которые будут находиться здесь на лечении, так и для врачей.

В обновленном лечебном корпусе располагается «Психиатрическое отделение», «Отделение для несовершеннолетних лиц» и «Отделение медико-социальной реабилитации для лиц, страдающих наркологическими заболеваниями». Капитальный ремонт в нем проводился поэтапно в течение трех лет. За это время выполнен большой объем работ, на которые были выделены средства в соответствии с годовыми планами ремонта объектов УФСИН

Обновленный корпус сможет принять 33 пациента. Для них имеются двух- и четырехместные палаты, а также санузел с душевой кабинкой. Также здание оборудовано отдельным медицинским блоком с процедурными кабинетами, в которых предусмотрено все с учетом безопасности работы женского медицинского персонала.

Отметим, что в настоящее время все лечебные корпуса в Областной больнице УФСИН России по Архангельской области, в которых проходят лечение осужденные, обновлены.