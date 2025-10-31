Только 23% архангельских компаний готовы выписать сотрудникам годовую премию

38% работающих ожидают получить премию по итогам 2025 года. 32% опрошенных рассказал, что в их компаниях такая практика отсутствует в принципе. 16% не ждут бонусов из-за нестабильного положения работодателей, еще 8% — по другим причинам.



Мужчины надеются на премию несколько чаще женщин. Молодежь по сравнению с теми, кто старше, настроена более оптимистично: ждут премии 47% горожан моложе 35 лет. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, премии ждет большинство — 54% опрошенных.



Планы работодателей на премирование по итогам 2025 года выглядят скромнее ожиданий сотрудников. 23% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, еще 19% — выборочно определенным отделам или специалистам. 27% нанимателей не планируют выплаты бонусов, а 3 из 10 компаний до сих пор не определились.

