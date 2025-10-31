Треть архангелогородев приводят на работу замену себе при увольнении

28% жителей Архангельска при увольнении принимают участие в поиске замены себе: каждый пятый (21%) делает это по собственной инициативе, еще 7% — по просьбе работодателя. Найденными преемниками одинаково часто оказывались сотрудники со стороны и внутренние кандидаты.



Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц 30% занимаются поиском замены по собственной инициативе, а 10% — по просьбе работодателя.



