Большинство архангелогородцев временами задумываются о смене места работы

69% архангелогородцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление.

Часто желание уволиться возникает на эмоциях: «Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание всё бросить»; «Когда эмоционально вымотан и устал». Но есть и более веские причины: «Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок».

11% признаются, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 8% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 15% это происходит как минимум раз в неделю, с 18% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 13 и 4% соответственно. При этом каждый пятый (19%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему: «Если захочу уйти — просто уйду».

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (73 и 59% соответственно). Среди архангелогородцев от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (71%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет, — 60%, моложе 35 лет, — 68%).

Периодическое желание уволиться у архангелогородцев с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (69%).