"Хотим больше денег". Рабочие мечты архангелогородцев на 2026 год

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год является повышение дохода — такими планами поделились 16% респондентов. 12% трудоустроенных жителей Архангельска будут стремиться к карьерному росту.

Еще 12% хотят пройти обучение. 7% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 3% рассчитывают открыть свой бизнес. 1 из 100 — успешно завершить проект.

Еще 1% планирует освоить новые обязанности. Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч.

Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявил каждый четвертый опрошенный (25%).

Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения. Для мужчин несколько более значим профессиональный рост.