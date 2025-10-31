Вверх
Только 1% архангелогородцев может позволить себе на Новый год заграницу

Каждый третий житель Архангельска (31%) планирует провести бóльшую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться. У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику. Поездки по России планируют 4% (самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва), за границу — 1% (в топ-3 стран — Таиланд, Египет и ОАЭ). Провести праздники на даче собираются 6%, в гостях — 8%. 23% опрошенных еще не определились со своими планами.

Мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы. Горожанки чаще планируют остаться дома.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, будет работать (25%) или ходить в гости (11%). Горожане 45+ чаще демонстрируют любовь к дачному отдыху (8%).

Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать в праздники значительно чаще тех, у кого высшее образование.

Горожане, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома (37%) и в гостях (10%). Среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше отправляющихся на дачи (8%) и в путешествия по стране (6%).

09 декабрь 08:00 | : Будни

