2% архангелогородцев ненавидят Новый год

9 из 10 жителей Архангельска встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 26% горожан обожают этот праздник. Еще 39% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 25%. Отрицательные эмоции испытывают только 8% граждан: 6% не любят праздник, 2% просто ненавидит его.

Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год. Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение.

Среди молодежи до 35 лет больше, чем среди людей старшего возраста, как фанатов праздника (35%), так и его ненавистников (10%).

Респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых и незамужних, а горожане с детьми — больше бездетных.

07 декабрь 13:51 | : Будни

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20