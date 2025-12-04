Знай наших!

Александр Сорокин, бывший директор гимназии №21 г. Архангельска, стал министром образования Псковской области. Подробности у издания «Регион 29»:

- Александр Сорокин является выпускником Поморского государственного университета (ныне — САФУ имени М.В. Ломоносова). Свою педагогическую карьеру он начинал в Архангельске, где работал директором школы № 50 в Соломбале, а затем возглавлял гимназию № 21.

В начале этого года Александр Сорокин перешел на работу в министерство образования Хабаровского края. Там он занимал должность заместителя краевого министра образования.

В 2023 году Александр Сорокин на творческой встрече в архангельской Добролюбовке назвал книги, которые на него повлияли. Он отметил, что книга, которая помогает понять свою историю — это «Штык решает» (12+) Алексея Сухановского. Она посвящена истории интервенции и Гражданской войны на Русском Севере.