Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельском праймериз примут участие философ и директор телекомпании

Директор филиала ГТРК «Поморье» Сергей Николаев и доктор философских наук, проректор САФУ Сергей Сорокин подали документы в оргкомитет.

Директор филиала ГТРК «Поморье» - Сергей Николаев решил принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Его девиз – Работай и добьешься результата. Сергей Николаев родился в 1970-ом, в Вильнюсе. В 1992-ом переехал в Россию, с отличием закончил Псковский государственный университет, затем 1,5 года учился в аспирантуре, преподавал. В журналистике с 98-го года.

Входил в состав редколлегии газеты «Владивосток», был председателем совета директоров ЗАО «Дальневосточная. Был генеральным директором «Правды Севера». С 2010-го, - директор ГТРК «Поморье». Северяне его также знают, как отличного журналиста и ведущего.

Сергей Николаев – очень разносторонний человек. В свободное время любит читать монографии на военно-историческую тематику. С удовольствием ездит в Пинегу, где изучает пещеры, в Устьянах осматривал старинные усадьбы. А также участвовал в гонках на снегоходах в Нарьян-Маре.

Сергей Николаев участвует в предварительном голосовании в областное собрание – по 17-ому округу в границах Вельского муниципального района Архангельской области.

«Я всегда старался держаться в стороне от политической деятельности, но в феврале прошлого года произошли всем известные события, после которых нужно было определиться со своей гражданской позицией. И я считаю, что сегодня от каждого из нас требуется не только хорошая работа на основном месте своей деятельности, но и помощь нашей стране, нашему региону»,  - отметил кандидат.

Доктор философских наук, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова Сергей Сорокин тоже решил принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Сергей Сорокин родился в 1979-ом в столице Поморья. С юности всегда отличался особым прилежностью во всем и всегда стремился быть лучше. В 2001 году с отличием окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в студенческие годы в качестве менеджера информационно-аналитического отдела ООО «Поморский центр стратегических исследований». В дальнейшем стал председателем Архангельского отделения движения «Молодежное единство», а потом заместитель руководителя Архангельского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Трудовая деятельность Сергея Эдуардовича неразрывно связана с САФУ. В 2006-ом стал доцентом Поморского государственного университета. С 2010-го он председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся САФУ профсоюза работников народного образования и науки РФ.

С 2016-го его назначают проректором по социальным вопросам и воспитательной работе в университете.

Состоит в рядах «Единой России» почти с самого основания партии. Сергея Эдуардовича с уверенностью можно назвать активистом и неравнодушным человеком в общественно-политической деятельности.

Восемь лет входил в состав регионального политического совета. Сейчас - член местного политсовета. С 2011-го он председатель Совета сторонников Архангельского отделения партии. Также является заместителем руководителя регионального отделения Российского общества «Знание».

Сергей Сорокин участвует в предварительном голосовании «Единой России», планирует представлять в Архангельской городской Думе интересы жителей 12-ого округа, куда входит часть Октябрьского и Соломбальского округов. 

Свою политическую программу он планирует построить именно на развитии Архангельска как студенческого города, что поможет привлекать в регион молодежь и специалистов, закрепиться и остаться здесь, работать на благо Архангельской области.

«У нас сегодня обучается более 20-ти тысяч студентов, их становится с каждым годом всё больше и больше. И чтобы они оставались в нашем городе, необходимо сделать так, чтобы им было интересно жить в городе, развивать его. В работе депутата, безусловно, буду особое внимание уделять вопросом образования. Мне бы хотелось, чтобы учебные заведения нашего города успешно работали и развивались. Тем более, что все перспективы для этого у нас есть. Строятся новые школы, открываются детские сады. А в прошлом году наша область выиграла конкурс на строительство кампуса мирового уровня. Он появится на набережной, рядом со стадионом «Буревестник». Это, действительно, значимое событие, причем не только для студентов, но и для всех горожан. И мы должны стремиться, чтобы таких объектов было больше», - сказал Сергей Сорокин. 


27 апрель 10:27 | : Политика

Главные новости


Песни без слов. Дудук
Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (322)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20