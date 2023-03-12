В архангельском праймериз примут участие философ и директор телекомпании

Директор филиала ГТРК «Поморье» Сергей Николаев и доктор философских наук, проректор САФУ Сергей Сорокин подали документы в оргкомитет.

Директор филиала ГТРК «Поморье» - Сергей Николаев решил принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Его девиз – Работай и добьешься результата. Сергей Николаев родился в 1970-ом, в Вильнюсе. В 1992-ом переехал в Россию, с отличием закончил Псковский государственный университет, затем 1,5 года учился в аспирантуре, преподавал. В журналистике с 98-го года.

Входил в состав редколлегии газеты «Владивосток», был председателем совета директоров ЗАО «Дальневосточная. Был генеральным директором «Правды Севера». С 2010-го, - директор ГТРК «Поморье». Северяне его также знают, как отличного журналиста и ведущего.

Сергей Николаев – очень разносторонний человек. В свободное время любит читать монографии на военно-историческую тематику. С удовольствием ездит в Пинегу, где изучает пещеры, в Устьянах осматривал старинные усадьбы. А также участвовал в гонках на снегоходах в Нарьян-Маре.

Сергей Николаев участвует в предварительном голосовании в областное собрание – по 17-ому округу в границах Вельского муниципального района Архангельской области.

«Я всегда старался держаться в стороне от политической деятельности, но в феврале прошлого года произошли всем известные события, после которых нужно было определиться со своей гражданской позицией. И я считаю, что сегодня от каждого из нас требуется не только хорошая работа на основном месте своей деятельности, но и помощь нашей стране, нашему региону», - отметил кандидат.

Доктор философских наук, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова Сергей Сорокин тоже решил принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Сергей Сорокин родился в 1979-ом в столице Поморья. С юности всегда отличался особым прилежностью во всем и всегда стремился быть лучше. В 2001 году с отличием окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в студенческие годы в качестве менеджера информационно-аналитического отдела ООО «Поморский центр стратегических исследований». В дальнейшем стал председателем Архангельского отделения движения «Молодежное единство», а потом заместитель руководителя Архангельского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Трудовая деятельность Сергея Эдуардовича неразрывно связана с САФУ. В 2006-ом стал доцентом Поморского государственного университета. С 2010-го он председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся САФУ профсоюза работников народного образования и науки РФ.

С 2016-го его назначают проректором по социальным вопросам и воспитательной работе в университете.

Состоит в рядах «Единой России» почти с самого основания партии. Сергея Эдуардовича с уверенностью можно назвать активистом и неравнодушным человеком в общественно-политической деятельности.

Восемь лет входил в состав регионального политического совета. Сейчас - член местного политсовета. С 2011-го он председатель Совета сторонников Архангельского отделения партии. Также является заместителем руководителя регионального отделения Российского общества «Знание».

Сергей Сорокин участвует в предварительном голосовании «Единой России», планирует представлять в Архангельской городской Думе интересы жителей 12-ого округа, куда входит часть Октябрьского и Соломбальского округов.

Свою политическую программу он планирует построить именно на развитии Архангельска как студенческого города, что поможет привлекать в регион молодежь и специалистов, закрепиться и остаться здесь, работать на благо Архангельской области.

«У нас сегодня обучается более 20-ти тысяч студентов, их становится с каждым годом всё больше и больше. И чтобы они оставались в нашем городе, необходимо сделать так, чтобы им было интересно жить в городе, развивать его. В работе депутата, безусловно, буду особое внимание уделять вопросом образования. Мне бы хотелось, чтобы учебные заведения нашего города успешно работали и развивались. Тем более, что все перспективы для этого у нас есть. Строятся новые школы, открываются детские сады. А в прошлом году наша область выиграла конкурс на строительство кампуса мирового уровня. Он появится на набережной, рядом со стадионом «Буревестник». Это, действительно, значимое событие, причем не только для студентов, но и для всех горожан. И мы должны стремиться, чтобы таких объектов было больше», - сказал Сергей Сорокин.



