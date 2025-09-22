У школы №9 в Архангельске наряжается елка

В новом сквере "Три берёзы" активисты школы № 9 украсили новогоднюю елочку. Для оформления выбрали экологичную и символичную тему «Яблочки» .



Сквер на территории школы появился благодаря победе в проекте администрации города "Бюджет твоих возможностей", вдохновляющим лозунгом которого служит призыв: "Вместе сделаем Архангельск лучше!"



Педагоги и ученики школы № 9 поздравляют всех с наступающим новым годом, пусть он будет таким же ярким, сладким и успешным, как эти нарядные яблочки на школьной ёлке!



