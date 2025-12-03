Николай Хлустиков пришел в Международный день инвалидов к слепым

Ежегодно 3 декабря в России отмечается Международный день инвалидов, учрежденный в 1992 году, который проходит под знаком уважения и внимания к людям с ограниченными возможностями.

День инвалида в России – не просто дата в календаре, она призвана напомнить всем о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, призвать всех граждан быть восприимчивыми и отзывчивыми.

Забота о человеке, особенно о тех членах общества, которые в силу ограниченных возможностей оказываются неспособными обеспечить необходимый уровень жизни, является приоритетной задачей государства и находится на особом контроле органов прокуратуры.

Приуроченная к дню инвалида встреча прокурора области и автономного округа Николая Хлустикова состоялась сегодня в Архангельской региональной общественной организации Всероссийского общества слепых, в ходе которой граждане с ограниченными возможностями здоровья обратились за помощью в решении вопросов в части получения медицинской помощи, лекарственного обеспечения, установки светофоров со звуковым сопровождением для слабовидящих пешеходов и иным вопросам, связанным с социальным обслуживанием инвалидов.

В ходе приема заявителям даны соответствующие разъяснения по интересующим вопросам, по восьми обращениям прокуратурой области и автономного округа организованы проверки.

Встреча завершилась подписанием Николаем Хлустиковым и председателем Архангельской региональной общественной организации Всероссийского общества слепых Надеждой Нельзиковой соглашения о взаимодействии, направленного на укрепление сотрудничества между организацией и надзорным органом.



