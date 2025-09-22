Состоятельные архангелогородцы хотят сократить новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Каждый третий экономически активный житель Архангельска считает утвержденную продолжительность праздничного отдыха оптимальной (31% голосов). 13% опрошенных хотели бы гулять дольше. Некоторые респонденты, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 7%, от 4 до 6 дней — 15%, ровно 1 неделю — 12%, от 8 до 11 дней — 10%. В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А 5% горожан вообще не нужны каникулы: сразу после праздника он готов выйти на работу.



Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов.



Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (18%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (38%).



Горожанам с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 22%), 67% — за то, чтобы сократить время отдыха.



