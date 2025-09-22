Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Состоятельные архангелогородцы хотят сократить новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Каждый третий экономически активный житель Архангельска считает утвержденную продолжительность праздничного отдыха оптимальной (31% голосов). 13% опрошенных хотели бы гулять дольше. Некоторые респонденты, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 7%, от 4 до 6 дней — 15%, ровно 1 неделю — 12%, от 8 до 11 дней — 10%. В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А 5% горожан вообще не нужны каникулы: сразу после праздника он готов выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов.

Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (18%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (38%).

Горожанам с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 22%), 67% — за то, чтобы сократить время отдыха.

02 декабрь 07:30 | : Будни

Главные новости


"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"
Он же памятник. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (36)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20