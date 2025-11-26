Вверх
В Архангельской области ищут людей, переживших блокаду Ленинграда

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2025 № 791 определен порядок вручения знака «Жителю блокадного Ленинграда», согласно которому знак вручается проживавшим, в том числе менее четырех месяцев, в Ленинграде в периоды блокады (с 08.09.1941 по 27.01.1944) детям до 7 лет, школьникам, учащимся школ фабрично-заводского обучения, ремесленных училищ и техникумов, студентам и другим гражданам, не награжденным медалью «За оборону Ленинграда». 

В этой связи органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована работа по выявлению таких граждан, проживающих на территории области и автономного округа, оказанию им содействия в подготовке заявления в органы социальной защиты населения и предоставления документов, подтверждающих проживание, работу, учебу в Ленинграде в период блокады для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда» является основанием для выдачи органами социальной защиты населения по месту жительства граждан удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны».

Жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа просим оказать содействие в поиске граждан, проживавших в блокадном Ленинграде в период с 08.09.1941 по 27.01.1944, сообщив о них информацию по номерам телефонов прокуратуры области и автономного округа (8-818-2) 41-02-36 (г. Архангельск), (8-818-53) 4-60-13 (доб. 0023) (г. Нарьян-Мар). 

27 ноябрь 11:00

