Главсевморпуть отмечает промежуточный юбилей

Сегодня в центре внимания инициатива о проведении цикла мероприятий, приуроченных к 95-летию создания Главного управления Северного морского пути (Главсевморпуть, ГУСМП)

История

- Летом-осенью 1932 года экспедиция ледокола «Сибиряков» под руководством О. Ю. Шмидта впервые прошла Северным морским путём из Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию.

- По результатам высшему руководству страны доложили о возможности использования северного морского маршрута для развития промышленности и инфраструктуры севера СССР.

- Для этой цели было предложено создать единую организацию.

- 17 декабря 1932 года — для хозяйственного освоения Арктики образовано Главное управление Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР. Сегодня наследница структуры входит в госкорпорацию «Росатом».

Перед организацией стояли задачи:

- проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива;

- оборудовать путь, держать его в исправном состоянии и обеспечивать безопасность плавания;

- организовывать морские, речные и воздушные сообщения, радиосвязь и научно-исследовательские работы в Арктике;

- развивать производительные силы и естественные богатства Крайнего Севера.

Территория деятельности: в европейской части страны — острова и моря Северного Ледовитого океана, в азиатской — материковая территория к северу от 62-й параллели.

Структура

- В 1935 году в структуре ГУСМП создали территориальные управления: Ленинградское, Мурманское, Архангельское, Омское, Красноярское, Якутское, Дальневосточное.

- ГУСМП были переданы все имевшиеся в СССР ледоколы и ледокольные пароходы, самолёты.

- В годы Великой Отечественной войны ГУСМП — военизированная организация: моряки были приписаны к ВМФ, лётчики — к ВВС.

Наследие

- ГУСМП организовало бесперебойную работу Северного морского пути.

- Обеспечило большое число географических и научных открытий в Арктике. Например, освоение Арктики отмечено дрейфом станций «Северный полюс», известными походами ледоколов «Сибиряков», «Челюскин», «Литке».

- В честь Главного управления Северного морского пути назван остров в дельте реки Колымы.



