Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главсевморпуть отмечает промежуточный юбилей

Сегодня в центре внимания инициатива о проведении цикла мероприятий, приуроченных к 95-летию создания Главного управления Северного морского пути (Главсевморпуть, ГУСМП)

История

- Летом-осенью 1932 года экспедиция ледокола «Сибиряков» под руководством О. Ю. Шмидта впервые прошла Северным морским путём из Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию. 

- По результатам высшему руководству страны доложили о возможности использования северного морского маршрута для развития промышленности и инфраструктуры севера СССР. 

- Для этой цели было предложено создать единую организацию.

- 17 декабря 1932 года — для хозяйственного освоения Арктики образовано Главное управление Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР. Сегодня наследница структуры входит в госкорпорацию «Росатом».

Перед организацией стояли задачи:

- проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива; 

- оборудовать путь, держать его в исправном состоянии и обеспечивать безопасность плавания; 

- организовывать морские, речные и воздушные сообщения, радиосвязь и научно-исследовательские работы в Арктике; 

- развивать производительные силы и естественные богатства Крайнего Севера. 

Территория деятельности: в европейской части страны — острова и моря Северного Ледовитого океана, в азиатской — материковая территория к северу от 62-й параллели. 

Структура

- В 1935 году в структуре ГУСМП создали территориальные управления: Ленинградское, Мурманское, Архангельское, Омское, Красноярское, Якутское, Дальневосточное. 

- ГУСМП были переданы все имевшиеся в СССР ледоколы и ледокольные пароходы, самолёты. 

- В годы Великой Отечественной войны ГУСМП — военизированная организация: моряки были приписаны к ВМФ, лётчики — к ВВС. 

Наследие

- ГУСМП организовало бесперебойную работу Северного морского пути. 

- Обеспечило большое число географических и научных открытий в Арктике. Например, освоение Арктики отмечено дрейфом станций «Северный полюс», известными походами ледоколов «Сибиряков», «Челюскин», «Литке». 

- В честь Главного управления Северного морского пути назван остров в дельте реки Колымы.


19 ноябрь 11:49 | : Будни

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (257)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20