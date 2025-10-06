В Мезени полиция проводит серьезную работу со школьниками

23.10.2025 года инспектором ПДН МОтд МВД России «Мезенское» Юдиной В.А. совместно с инспектором ГИБДД МОтд МВД России «Мезенское» Лимонниковым Н.В. в рамках проведения акции «Засветись», ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью», а так же в целях профилактики правонарушений и преступлений в период осенних каникул среди несовершеннолетних проведена профилактическая беседа с учениками 6, 7, 8, 10 классов МБОУ «Мезенская СШ им. А.Г. Торцева» на темы «Правила безопасности пешеходов и правила дорожного движения (Использование световозвращающих элементов, правила передвижение на средствах индивидуальной мобильности)», а также рассказано о вреде курения и ответственности за курение в общественных местах и вовлечению несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Ребятам были рассказаны правила безопасного передвижения в качестве пешеходов, пассажиров и водителей, правила передвижения на СИМ, необходимость использования светоотражающих элементов в темное время суток.

Ученики получили ответы на интересующие их вопросы, а отряд правовых волонтеров школы совместно с инспектором ПДН вручили учащимся школы листовки с номерами телефонов, по которым можно сообщить информацию о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



