В Мезени действует родительский патруль

 Родительский патруль МБОУ "Мезенская средняя школа им. А.Г. Торцева" с инспектором ПДН МОтд МВД России "Мезенское " Юдиной В.А по вечерам выходит в рейд. 

Основная цель мероприятия — контроль соблюдения правил безопасности детьми во время пребывания на улице.

 Маршрут патрулирования охватывает молодежный парк, центральную городскую площадь, детские площадки, улицы г. Мезень. 

 В ходе рейда особое внимание уделяется:

 - времени нахождения несовершеннолетних на улице;
 - соблюдению правил личной безопасности;
 - соблюдение ПДД;
 - профилактика совершения преступлений и правонарушении несовершеннолетним и в отношении них.

 Напоминаем важные правила:

 Время пребывания детей на улице должно соответствовать установленному комендантскому часу.
 Дети должны переходить дорогу только в установленных местах и иметь световозвращающие элементы.

