В Мезени действует родительский патруль

Родительский патруль МБОУ "Мезенская средняя школа им. А.Г. Торцева" с инспектором ПДН МОтд МВД России "Мезенское " Юдиной В.А по вечерам выходит в рейд.

Основная цель мероприятия — контроль соблюдения правил безопасности детьми во время пребывания на улице.

Маршрут патрулирования охватывает молодежный парк, центральную городскую площадь, детские площадки, улицы г. Мезень.

В ходе рейда особое внимание уделяется:

- времени нахождения несовершеннолетних на улице;

- соблюдению правил личной безопасности;

- соблюдение ПДД;

- профилактика совершения преступлений и правонарушении несовершеннолетним и в отношении них.



Напоминаем важные правила:



Время пребывания детей на улице должно соответствовать установленному комендантскому часу.

Дети должны переходить дорогу только в установленных местах и иметь световозвращающие элементы.