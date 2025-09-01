В Мезени действует родительский патруль

Родительский патруль МБОУ "Мезенская средняя школа им. А.Г. Торцева" с инспектором ПДН МОтд МВД России "Мезенское " Юдиной В.А по вечерам выходит в рейд.
Основная цель мероприятия — контроль соблюдения правил безопасности детьми во время пребывания на улице.
Маршрут патрулирования охватывает молодежный парк, центральную городскую площадь, детские площадки, улицы г. Мезень.
В ходе рейда особое внимание уделяется:
- времени нахождения несовершеннолетних на улице;
- соблюдению правил личной безопасности;
- соблюдение ПДД;
- профилактика совершения преступлений и правонарушении несовершеннолетним и в отношении них.
Напоминаем важные правила:
Время пребывания детей на улице должно соответствовать установленному комендантскому часу.
Дети должны переходить дорогу только в установленных местах и иметь световозвращающие элементы.