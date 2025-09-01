Шестидневка в ноябре не принесет архангелогородцам дополнительных денег

В ноябре 2025 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая продлиться с понедельника 27 октября по субботу 1 ноября включительно. Это связно с тем, что еще год назад Правительство РФ перенесло выходной день с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября (чтобы получилось 3 непрерывных дня отдыха).

Таким образом, в ноябре россиян ожидает не только шестидневная рабочая неделя, но и три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября. Это касается тех работников, которые работают на условиях пятидневной рабочей недели. Для тех, кто работает по графику, смены могут выпадать и на выходные дни.

Наличие дополнительного выходного в ноябре никак не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. Для работников, работающих по часовым ставкам или сдельной системе, дополнительный выходной может незначительно отразиться на заработной плате: все будет зависеть от общего числа отработанных часов в месяц. Если работник будет привлечен к работе в праздничный день (4 ноября) или к работе в свой выходной день, такая работа должна быть оплачена в двойном размере (или по желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха).

В ноябре 2025 года ежегодный оплачиваемый отпуск не принесет особой потери в доходе, хотя его нельзя считать самым выгодным месяц для ухода в отпуск (поскольку в большинстве месяцев года рабочих дней все же больше). Потеря в доходе скорее всего будет, но она будет не столь значительной, как, например, при уходе в отпуск в январе или мае.