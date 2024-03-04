Семья начальника КП-3 из Поморья отправится в большое путешествие

Начальник колонии-поселения №3 УФСИН России по Архангельской области вместе со своей семьей принял участие в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Событие проходило в Подмосковье на площадке Мастерской управления «Сенеж». Конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей»: на участие подали заявки 587 250 человек, это 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России. Основным условием для участия в нём являлось то, что в состав команды должны входить три поколения.

К участию в финале конкурса были приглашены 300 семей, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов во всех федеральных округах. В их числе пять семей из Поморья, среди них и семья начальника КП-3 Дмитрия Подосенова. В состав его команды вошли жена, младший сын, теща, братья жены и сын одного из них. Это семьи Подосеновых, Соболевых, Галкиных и Коноплевых, которые и представляют три поколения. В ходе конкурса их ждали различные задания: интеллектуальные, спортивные, творческие.

По итогам финала все 300 семей, вышедших в финал, отправятся в большое семейное путешествие, в том числе и команда Дмитрия Александровича.