Архангелогородцы рассказали, как выбирают работу по душе и по карману

Ключевыми факторами выбора работы для жителей Архангельска являются высокий уровень оплаты труда (59%), адекватность начальства (34%) и стабильность компании (32%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (26%), комфортную психологическую атмосферу (25%) и удобство расположения места работы (24%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому, work-life balance — 14% опрошенных, интересные задачи — 11% респондентов. Для 1 из 8 горожан в приоритете эффективные системы управления, для 1 из 9 — компенсационный пакет. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (6%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (3%).

Деньги на первом месте как для мужчин, так и для женщин. Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства. Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу и удобное расположение места работы.

У горожан разных возрастов — разнонаправленные векторы интереса. Молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (37%) и личностного роста (27%) для них важнее, чем для тех, кто старше. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (35%), комфортную атмосферу (34%), близость работы к дому (30%) в то время как карьерный и личностный рост теряет для них актуальность (15 и 12%).

Уровень дохода сильно влияет на приоритеты. Для людей с заработком от 100 тысяч рублей в месяц высокий уровень оплаты труда критически важен, тогда как для горожан с меньшим доходом его значимость ниже (хотя и для них размер вознаграждения на первом месте). Граждане с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще выбирают удобное расположение места работы, а зарабатывающие от 100 тысяч — эффективность систем управления и компенсационный пакет.

Работодатели сегодня прекрасно осознают доминирование денежного фактора при принятии кандидатом решения о трудоустройстве: сегодня о значимости высокой зарплаты говорили 86%. Представители компаний отмечают важность общей адекватности руководства (33%) и компенсационный пакет (23%).

