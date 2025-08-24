Жители Архангельска поделились мечтами об идеальном жилье

43% экономически активных жителей Архангельска мечтают жить в собственном доме: «У меня собаки»; «Всегда хотел!» 1—5 этажи многоквартирных домов привлекательны для каждого пятого (20%), 6—10 этажи —11%, 11—15 этажи — для 5 % опрошенных. На 16—20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 3% респондентов. 7% горожан все равно, где жить.



Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант «21 этаж и выше», а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: «Не люблю долго ехать на лифте».



Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1—5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.

