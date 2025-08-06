Школьники Мезени устроили праздник для людей пожилого возраста

В День добра и уважения, ребята из Мезенской школы проявили тепло и заботу, организовав трогательные поздравления для старшего поколения.



Активисты заранее с энтузиазмом взялись за дело, изготовив своими руками красочные открытки. Каждая открытка была наполнена искренними пожеланиями здоровья, долголетия и душевного тепла. Юные мастера вложили в свои работы частичку своего сердца, чтобы порадовать и согреть души пожилых людей.



Особенно трогательным стало посещение стационарного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения . Школьники с радостью вручили свои открытки жителям отделения, а выпускница Музыкальной школы Стасюк Карина исполнила для присутствующих песню "Катюша".



Не остались без внимания и подшефные люди старшего поколения и ветераны педагогического труда, о которых заботятся ученики 5-11 классов. Ребята навестили своих подопечных, поздравили их с праздником.



Эти мероприятия стали прекрасной возможностью для школьников проявить милосердие, уважение и заботу о старшем поколении. День пожилых людей – это напоминание о ценности мудрости, опыта и преемственности поколений, а такие инициативы помогают сохранить связь между прошлым и будущим.







