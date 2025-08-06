Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Школьники Мезени устроили праздник для людей пожилого возраста

В День добра и уважения, ребята из Мезенской школы проявили тепло и заботу, организовав трогательные поздравления для старшего поколения. 


 Активисты заранее с энтузиазмом взялись за дело, изготовив своими руками красочные открытки. Каждая открытка была наполнена искренними пожеланиями здоровья, долголетия и душевного тепла. Юные мастера вложили в свои работы частичку своего сердца, чтобы порадовать и согреть души пожилых людей.

 Особенно трогательным стало посещение стационарного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения . Школьники с радостью вручили свои открытки жителям отделения, а выпускница Музыкальной школы Стасюк Карина исполнила для присутствующих песню "Катюша".

 Не остались без внимания и подшефные люди старшего поколения и ветераны педагогического труда, о которых заботятся ученики 5-11 классов. Ребята навестили своих подопечных, поздравили их с праздником.

 Эти мероприятия стали прекрасной возможностью для школьников проявить милосердие, уважение и заботу о старшем поколении. День пожилых людей – это напоминание о ценности мудрости, опыта и преемственности поколений, а такие инициативы помогают сохранить связь между прошлым и будущим.



03 октябрь 12:45 | : Будни

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20