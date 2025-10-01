Вверх
Колонисты из Талаг поздравили пожилых людей с праздником

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) посетили с праздничным концертом социальные учреждения столицы Поморья в честь Международного дня пожилых людей.

Первыми зрителями стали подопечные Приморского центра социального обслуживания и отделения паллиативной медицинской помощи Заостровской участковой больницы. Ребята подготовили для них трогательную программу под названием «От всего сердца». В нее вошли песни, стихи, танцевальные номера, жизненные монологи и даже мастер-класс. Также воспитанники провели викторину на знание любимых мелодий, которая вызвала живой отклик у аудитории. Кульминацией встречи стал общий танец, объединивший молодость и мудрость в вихре улыбок и радости. Особым знаком внимания были открытки, сделанные руками подростков для подопечных социальных учреждений.

Сегодня воспитанники колонии продолжат поздравлять пожилых людей, выступив с праздничным концертом в Центре помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями.

- Эти концерты – не просто формальность, а искреннее желание ребят внести свой вклад в жизнь общества, мы рады, что можем предоставить им такую возможность, воспитывая в них чувство милосердия и ответственности, - отметил начальник АВК УФСИН России по Архангельской области Сергей Богатко.

В рамках мероприятия ребята подготовили видеозапись своих творческих номеров, которая будет отправлена в дома престарелых и инвалидов по всей Архангельской области. Это позволит охватить как можно больше нуждающихся в поддержке и внимании пожилых людей и подарить им праздничное настроение.

 

01 октябрь

