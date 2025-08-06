Олег Черненко: Назовите аэропорт Василием

Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Архангельской области, руководитель партийной фракции в Архангельском областном Собрании депутатов Олег Черненко выступил с инициативой о присвоении «Аэропорту Соловки» имени Василия Гундяева.

Лидер справедливороссов Поморья напомнил о том, что в 2019 году Президент России Владимир Путин подписал Указ № 246 «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», в соответствии с которым сразу 44 воздушные гавани нашей страны были названы в честь писателей и художников, инженеров-изобретателей и авиаконструкторов, лётчиков-испытателей и военачальников, мореплавателей и других наших выдающихся соотечественников. Тогда аэропорту Архангельска «Талаги» было присвоено имя Фёдора Абрамова.

– Этот шаг положил начало новой доброй традиции, ведь до этого лишь небольшое число аэровокзалов в Российской Федерации могло похвастаться тем, что названы в честь великих россиян. Вот уже три года, как аэропорт «Васьково» носит имя полярного лётчика, Героя Советского Союза Ивана Черевичного, став первым среди аэропортов малой авиации. Я считаю, что эту традицию нужно продолжать, – выразил уверенность депутат Черненко. – Поэтому я обратился к губернатору и Председателю Общественной палаты Архангельской области с просьбой вынести на общественное обсуждение жителями Поморья предложение, а в случае одобрения ими выйти в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с инициативой о присвоении «Аэропорту Соловки» имени Василия Гундяева.

Будучи с самого детства глубоко верующим человеком, Василий Степанович Гундяев на протяжении всей своей жизни деятельно поддерживал Православную Церковь, боролся против обновленчества 20-30-х годов прошлого века, за что стал одним из первых соловецких узников. Он пережил годы тюрем, ссылок и изгнаний, живя по вере, и лишь на закате своих дней был рукоположен в сан диакона, а после священника. Сам Патриарх Алексий I говорил ему: «Вы, отец Василий, и так всю свою жизнь посвятили Церкви Божией и сделали столько, сколько другому человеку не под силу».

– Жизненный путь Василия Гундяева символизирует саму историю Соловецких островов, часто непростую: от подвижничества основателей Соловецкого монастыря до героизма защитников Соловецкой крепости и силы духа узников Соловецкого лагеря, – считает Олег Черненко. – Поэтому у меня лично нет сомнений в том, что жители Архангельской области поддержат инициативу о присвоении «Аэропорту Соловки» имени Василия Гундяева, приурочив его к открытию нового здания аэровокзала на Соловецком архипелаге.